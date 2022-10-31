Тела погибших во время давки в Сеуле россиянок доставят в Приморье паромом | 360°

Мир 31 октября 2022, 07:41 Тела погибших во время давки в Сеуле россиянок доставят в Приморье паромом Представители МИД: тела четырех погибших в Сеуле россиянок отправят в Приморье паромом

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Паром доставит в Приморье тела четырех погибших в Сеуле россиянок. Об этом заявил РИА «Новости» руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

«Всех четырех россиянок доставят (паромом) через Приморье. Еще неизвестно, когда, — рассказал он.

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По его словам, российская сторона говорила с корейским консульством. Представители Южной Кореи готовы помочь с визами родным погибших, а также с билетами на паром. Однако выяснилось, что семьи женщин уже находятся в Республике Корея. Родные решат вопрос с отправками тел после того, как следственные действия завершатся в Сеуле.

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Давка в Сеуле произошла вечером 29 октября. По последним имеющимся данным, в результате нее погибли 153 человек, среди них — четыре гражданки России. Речь идет о россиянках и Санкт-Петербурга, Красноярска и Приморья.