Мир 12 сентября 2023, 18:31 Тела погибших при наводнении в ливийском городе Дерна сложили на улицах Al Hadath: число жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло шести тысяч @boshgma

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Около шести тысяч человек погибли во время наводнения в ливийском городе Дерна после прорыва двух дамб во время сильных ливней. Потоки воды смыли старые кладбища города, а на новых уже нет мест для похорон погибших. Поэтому тела сложили на улицах, сообщил телеканал Al Hadath.

Работающие на месте журналисты заявили, что жители завернули тела погибших в одеяла и сложили трупы вдоль обочин дорог, под деревьями и внутри кварталов, чтобы дождаться опознания и найти место для могил.

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Власти Ливии признали, что пока не могут назвать точное число жертв, так как часть тел продолжают доставать из-под завалов разрушенных зданий. Сам город остается недоступен для спасательных команд и гуманитарных грузов из-за размытых потоками воды дорог.

Муниципальный совет населенного пункта потребовал организовать поставки продуктов питания и лекарств через морской коридор.

Министр здравоохранения Ливии Осман Абдель Джалиль не исключил, что количество жертв стихии может достигнуть 10 тысяч человек, а количество пропавших без вести — 100 тысяч.

На страну обрушился циклон «Даниэль», который сильными ливнями затопил северо-восточное побережье Средиземного моря. Потоки воды снесли жилые дома и затопили больницы.