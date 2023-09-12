12 сентября 2023, 18:31
Тела погибших при наводнении в ливийском городе Дерна сложили на улицах
Al Hadath: число жертв наводнения в ливийском городе Дерна достигло шести тысяч
Около шести тысяч человек погибли во время наводнения в ливийском городе Дерна после прорыва двух дамб во время сильных ливней. Потоки воды смыли старые кладбища города, а на новых уже нет мест для похорон погибших. Поэтому тела сложили на улицах, сообщил телеканал Al Hadath.
Работающие на месте журналисты заявили, что жители завернули тела погибших в одеяла и сложили трупы вдоль обочин дорог, под деревьями и внутри кварталов, чтобы дождаться опознания и найти место для могил.
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Власти Ливии признали, что пока не могут назвать точное число жертв, так как часть тел продолжают доставать из-под завалов разрушенных зданий. Сам город остается недоступен для спасательных команд и гуманитарных грузов из-за размытых потоками воды дорог.
Муниципальный совет населенного пункта потребовал организовать поставки продуктов питания и лекарств через морской коридор.
Министр здравоохранения Ливии Осман Абдель Джалиль не исключил, что количество жертв стихии может достигнуть 10 тысяч человек, а количество пропавших без вести — 100 тысяч.
На страну обрушился циклон «Даниэль», который сильными ливнями затопил северо-восточное побережье Средиземного моря. Потоки воды снесли жилые дома и затопили больницы.
Наводнения
Ливия
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