Тбилисская полиция применила спрей против демонстрантов по делу Саакашвили

У здания суда, где разбирают дело Саакашвили, начались беспорядки. Полиция была вынуждена разгонять их при помощи газа.

Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ, пытаясь остановить нарушение порядка у здания суда, где разбирается дело бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС.

Несколько человек забрались на ограждение, крича: «Миша!» Их неоднократно просили прекратить нарушение порядка, в итоге возникла потасовка. Позднее демонстранты частично перекрыли одну из городских улиц. В ходе этого оказался задержан бывший тбилисский мэр Гиги Угулава, назвавший стражей порядка собаками. Те же пытаются не дать полностью остановить автомобильное движение.

Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура муниципальных выборов в стране. Его арестовали и поместили в тюрьму в Рустави. Там он объявил себя политзаключенным и начал голодовку в знак протеста. Из-за ухудшения состояния здоровья 20 ноября его перевели в военный госпиталь Гори.

Сейчас суд начал рассматривать дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».