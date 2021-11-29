facebook_pixel
    29 ноября 2021, 15:23

    Тбилисская полиция применила спрей против демонстрантов по делу Саакашвили

    Полиция в Тбилиси применила перцовый спрей возле здания, где судят Саакашвили

    Редакция «360»

    У здания суда, где разбирают дело Саакашвили, начались беспорядки. Полиция была вынуждена разгонять их при помощи газа.

    Тбилисская полиция применила спрей против демонстрантов по делу Саакашвили

    Полиция Тбилиси применила слезоточивый газ, пытаясь остановить нарушение порядка у здания суда, где разбирается дело бывшего президента страны Михаила Саакашвили, сообщил ТАСС.

    Несколько человек забрались на ограждение, крича: «Миша!» Их неоднократно просили прекратить нарушение порядка, в итоге возникла потасовка. Позднее демонстранты частично перекрыли одну из городских улиц. В ходе этого оказался задержан бывший тбилисский мэр Гиги Угулава, назвавший стражей порядка собаками. Те же пытаются не дать полностью остановить автомобильное движение.

    Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура муниципальных выборов в стране. Его арестовали и поместили в тюрьму в Рустави. Там он объявил себя политзаключенным и начал голодовку в знак протеста. Из-за ухудшения состояния здоровья 20 ноября его перевели в военный госпиталь Гори.

    Сейчас суд начал рассматривать дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».