Саакашвили начал принимать пищу после перевода в военный госпиталь в Гори

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выполнил свое обещание: как только его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори, он прекратил голодовку и начал принимать пищу. В медучреждение политика доставили на реанимобиле минувшей ночью. Одной из сопровождающих Саакашвили стала его мать.

Член консилиума врач Александр Цискаридзе пояснил, что поначалу Саакашвили будут кормить по специально разработанной схеме. Как сообщил «Интерфакс», медик отметил улучшение состояния пациента.

«Что касается неврологического статуса пациента, по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются», — сказал он.

Решение о том, что политика нужно перевести из тюремной больницы, на днях принял грузинский Минюст. Так в ведомстве отреагировали на сообщения медиков, которые забили тревогу из-за состояния здоровья Саакашвили. Врачи заявили, что у него началась энцефалопатия Вернике. Это заболевание мозга, которое грозит комой и даже летальным исходом.

Причину такого состояния Саакашвили медики видят в том, что он отказывался выполнять их рекомендации. Политик объявил голодовку почти сразу после своего ареста. Однако после публикации видео, на котором он якобы принимает пищу, Саакашвили в знак протеста решил отказаться вообще от всего, в том числе от прописанных ему медикаментов.

На днях врач тюремной больницы сообщил, что Саакашвили ослабил свои ограничения и все-таки согласился принять некоторые лекарства. Но состояние его здоровья все равно вызывает опасения. В военном госпитале в Гори экс-президенту Грузии смогут оказать высококвалифицированную помощь.