ТАСС: военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты

На улицах Алма-Аты военные начали усиленное патрулирование. По два-три грузовика с десятками военных встречаются на всех улицах, сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. У всех патрулирующих в руках винтовки наизготове.

Военные с помощью фонариков тщательно просматривают обочины дорог. Стрельба в городе, как уточнило агентство, почти не была слышна в течение дня. На улицы вышли люди, которые подметают дорогу. Начались работы по восстановлению магазинных витрин — их разбили в ходе погромов, которые продолжались несколько дней.

Одним из эпицентров беспорядков была площадь Республики. К ней до сих пор нельзя подойти ближе, чем на квартал. Полицейские дежурят у заграждений. По периметру Алма-Аты еще сохраняются блокпосты, но количество военных на них сократилось.

В Казахстане 2 января начались митинги. Люди вышли на улицы из-за резкого подорожания сжиженного газа. Постепенно мирные акции переросли в массовые беспорядки и погромы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью со стабилизацией обстановки. Сегодня он уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности.