Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Своих должностей лишились Марат Осипов и Даулет Ергожин.

Указ об этом опубликовала пресс-служба главы республики. Эти посты заняли Аскар Амерханов и Бакытбек Косжанов.

Сегодня пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что 11 января кадровые перестановки в республике продолжатся. Ранее появлялись сообщения, что в этот день Токаев может представить кандидатуру нового премьер-министра страны.

Указ об отставке правительства страны президент Казахстана подписал 5 января. Исполняющим обязанности премьера был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В республике 2 января начались митинги из-за резкого подорожания сжиженного газа. Постепенно они переросли в массовые беспорядки и погромы. Токаев обратился в ОДКБ за помощью со стабилизацией обстановки. В состав миротворческих сил от России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.