Танки сгорели во время транспортировки в Польше

Перевозившие танки тягачи попали в ДТП на польской автотрассе А6. В результате столкновения они загорелись.

По данным издания Interia, авария произошла недалеко от города Шецин. После ДТП вспыхнул пожар, вся военная техника сгорела. Никто из людей не пострадал.

На месте происшествия, по данным портала, были слышны взрывы. Но как пояснили в местных экстренных службах, это были не боеприпасы — так горели шины.

Отреагировавшие на столкновение тягачей с техникой полицейские оцепили район.

В Twitter появились кадры произошедшего. На них видно, как работающие на месте пожарные ликвидируют возгорание.

В апреле под Новосибирском музейный танк проткнул и распорол фуру. Необычная авария произошла на Ордынском шоссе.