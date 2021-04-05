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    05 апреля 2021, 14:37

    Танк «распорол» фуру на трассе под Новосибирском. Видео

    Анастасия Калинина

    Под Новосибирском музейный танк проткнул и распорол фуру. Необычная авария произошла на Ордынском шоссе. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

    Колонна грузовиков перевозила на трейлерах боевые машины. В какой-то момент ствол одного танка вспорол грузовик. По предварительным данным, военные соблюдали скоростной режим, а технику сопровождал автомобиль ДПС, уточнил РЕН ТВ. По неподтвержденной информации, ДТП произошло из-за креплений на танке, которые не выдержали веса транспорта.

    В пресс-службе ЦВО сообщили «Интерфаксу», что организована проверка.

    «По предварительным данным, при транспортировке на трале музейного экспоната танка был задет полуприцеп стоящей на обочине грузовой машины», — говорится в сообщении.

    В ведомстве сообщили, что никто не пострадал. Обстоятельства аварии и точная причина устанавливаются.