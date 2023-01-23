Мир 23 января 2023, 11:46 Танки Leopard уже заметили на Украине — WarGonzo WarGonzo: танки Leopard 2 заметили в Николаеве

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По крайней мере два немецких танка Leopard 2 заметили в Николаеве. Об этом сообщил проект WarGonzo в своем Telegram-канале со ссылкой на оперативные источники.

«Тягачи с танками, предположительно, направлялись на территорию Николаевского бронетанкового завода», — сказано в сообщении.

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Аналитический отдел проекта предположил, что европейские СМИ стали усиленно писать на тему поставок немецких танков в попытке потянуть время для внесения поправок в закон о вооружении. Он не позволяет третьим государствам без разрешения ФРГ передавать или продавать немецкое вооружение.

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«Однако в реальности техника уже поставлена Украине и дело упирается исключительно в бюрократию», — отметил WarGonzo.

Уже некоторое время активно обсуждается вопрос о поставках на Украину танков Leopard. Их хочет отправить Польша, но для этого она должна получить разрешение на это от производителя — Германии.