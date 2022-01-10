Талоны на продукты захотели ввести на Украине

Украинские власти рассматривают возможность введения талонов на еду из-за роста стоимости продуктов. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, чьи слова передали Vesti.ua.

Устенко рассмотрел различные способы снижения цен на продукты. Он посчитал, что отмена или снижение НДС на продукты приведет к расходам в бюджете и помешает конкуренции между производителями и магазинами, поэтому решать проблему возможно будут с помощью целевой поддержки малоимущих жителей страны.

«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — рассудил советник главы Украины.

О том, что цены на продукты в стране могут резко взлететь, сообщили сами производители продовольственных товаров. Они отметили, что к росту их стоимости может привести скачок цен на газ. О том, что экономическая ситуация на Украине не из простых, говорили и политики, например Юлия Тимошенко или Виктор Медведчук.