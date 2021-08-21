Талибы* заявили, что брат президента Афганистана присягнул им на верность

Младший брат президента Гани присягнул на верность режиму, который пришел к власти в Афганистане после победы талибов*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Талибана»*.

Авторы заявления подчеркнули, что присягу засвидетельствовал руководитель террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль Аль-Рахман Хаккани. Организация тесно сотрудничает с талибами*.

В социальных сетях появилось видео. По словам авторов, на нем брат сбежавшего президента Афганистана клянется в верности талибам*.

По данным агентства France-Press, Абдул Гани Барадар (брат президента) станет одним из участников формирования инклюзивного правительства Афганистана. Представители «Талибана»* подтвердили, что на встрече будут представители близкой террористической группировки «Сети Хаккани».

Накануне представитель «Талибана»* заявил, что новую систему управления Афганистаном представят в течение ближайших двух недель. Ее разрабатывают эксперты по правовым, внешнеполитическим и религиозным вопросам.

По его словам, талибы* проведут расследование о репрессиях и зверствах, которые совершили участники движения.

Боевики движения «Талибан»* на минувшей неделе заняли Кабул и объявили о захвате власти в Афганистане. Президент Ашраф Гани бежал из страны. После начали уезжать чиновники и правительственные войска.

Жители Кабула оккупировали международный аэропорт в попытке вылететь из страны на военных самолетах. В ходе давки появились жертвы.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.