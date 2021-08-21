Талибы* заявили, что вскоре представят новую систему управления Афганистаном

Запрещенное в России движение «Талибан»* в ближайшие две недели представит новую систему управления Афганистаном. Об этом объявил официальный представитель талибов*.

По его словам, эта система будет нацелена на защиту прав всего населения. Эту модель государственного управления представят эксперты движения* по правовым, внешнеполитическим и религиозным вопросам, сообщило агентство Reuters.

Он добавил, что талибы* будут нести ответственность за свои действия и собираются расследовать сообщения о репрессиях и зверствах, совершенных членами движения*.

Представитель «Талибана»* также коснулся беспорядков в аэропорту Кабула, заявив, что боевики к ним не причастны. По данным Reuters, талибы* на переговорах обсуждают вывод западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

В середине августа «Талибан»* занял Кабул, после этого боевики объявили о захвате власти в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани 15 августа сложил полномочия и уехал из страны.

После этого тысячи афганцев попытались сбежать из Афганистана. В международном аэропорту Кабула произошла давка и паника. Люди в отчаянии пытались зацепиться за шасси улетающих американских военных самолетов и бежали за ними по взлетно-посадочной полосе.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена в России.