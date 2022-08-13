ООН призвала срочно принять меры по защите прав человека в Афганистане

Мировое сообщество должно незамедлительно принять меры, чтобы власти Афганистана соблюдали права человека. Такое заявление независимых экспертов ООН появилось на сайте организации.

«Будущее афганцев крайне мрачно, если международное сообщество не предпримет дополнительные меры, чтобы талибы* изменили свою политику и соблюдали обязательства в сфере прав человека», — сказано в документе.

Эксперты указали, что больше всего в Афганистане нарушаются права женщин и девочек, людей с ограниченными возможностями, правозащитников, журналистов, артистов, представителей религиозных и этнических меньшинств и работников сферы образования.

«Нигде в мире не было такого широкомасштабного, систематического и всеобъемлющего ущемления прав женщин и девочек, каждая сфера их жизни ограничена под прикрытием морали и посредством религии. Дискриминация и насилие не могут быть оправданы ни на каком основании», — заявили авторы.

Они констатировали, что талибы не только не выполнили свои обязательства, но за один год уничтожили почти все, что с таким трудом создавалось последние 20 лет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти не допустят превращения Афганистана в пристанище для террористов. Он сказал это во время выступления по поводу ликвидации лидера «Аль-Каиды»** Аймана аз-Завахири.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.

** «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.