Талибы сообщили, что взяли под контроль 174 афганских уезда

Талибы заявили, что под их управление перешли 174 из 400 уездов Афганистана. Об этом представители движения «Талибан»* рассказали на пресс-конференции в Москве, сообщило РИА «Новости».

Также талибы опровергли информацию, что обещали Штатам не захватывать столицы афганских провинций. Представитель политофиса движения Абдуллахиб Мансур заявил, что США останутся верны своему обещанию по выводу войск из Афганистана.

«Мы считаем, что они (американцы — прим.ред.) останутся верными своему обещанию», — сказал он на пресс-конференции, комментируя вывод американских войск из Афганистана. США планируют окончательно уйти из Афганистана до 11 сентября.

Делегация движения «Талибан»* 8 июля прибыла в Москву на переговоры. Визит продлится два дня.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане. По его словам, это напрямую связано с выводом оттуда американских военных. Министр подтвердил приверженность России своим обязательствам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лавров добавил, что уход США из Афганистана считает провалом миссии Штатов в этой стране.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.