Талибы* расстреляли афганского певца Фавада Андараби

Участники террористического движения «Талибан»* расправились с исполнителем народной музыки и песен Фавадом Андараби. По данным телеканала Times Now, артиста расстреляли в его родной деревне Андараб афганской провинции Баглан.

Информацию о расправе над певцом подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби на своей странице в Twitter.

«Жестокие акции „Талибана“* продолжаются. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который приносил радость жителям страны. Как говорилось в его песнях, „наша прекрасная долина, страна наших предков“ не подчинится жестокости „Талибана“*», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, талибы* вытащили певца из его дома и расстреляли. Это произошло спустя несколько дней после того, как захватившая власть в Афганистане террористическая группировка запретила исполнение музыки и песен.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид объяснил, что ислам запрещает исполнение музыки. Он отметил, что «Талибан»* не намерен оказывать давление на население, а планирует идти путем убеждения, чтобы мелодии прекратили звучать.

Афганистан оказался в политическом и экономическом кризисе после прихода к власти террористического движения «Талибан»*. Центральный банк исламской республики ввел ограничения до 200 долларов для снятия наличных со счетов жителей. Большинство финансовых организаций страны не работают более двух недель. Большая часть граждан лишились доступа к своим счетам.

* «Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.