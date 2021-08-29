ЦБ Афганистана запретит снимать со счетов более 200 долларов в неделю

Центральный банк Афганистана поручил кредитным организациям возобновить работу и установить лимит на снятие средств со счетов в размере 200 долларов в неделю. Об этом сообщило агентство Khaama Press.

Афганский ЦБ направил банкам директиву, предписав ограничить снятие средств с индивидуальных счетов. Регулятор назвал это временной мерой, которая обусловлена финансовыми трудностями в стране.

Об этом было объявлено через несколько часов после того, как сотни афганцев вышли на улицы Кабула протестовать из-за закрытия банков в стране, в том числе Центрального, которые не работают уже около двух недель. Миллионы жителей лишились доступа к своим счетам, а работодатели прекратили выплачивать зарплату. Участники демонстрации потребовали, чтобы им выдали хотя бы часть средств.

Движение «Талибан»*, захватившее власть в Афганистане, разрешило банкам возобновить работу с 25 августа. Однако многие организации не открылись. Боевики также запретили вывозить за границу американские доллары и исторические памятники.

Всемирный банк ранее приостановил программу помощи Афганистану.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.