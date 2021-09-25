Талибы* повесили 4 человек на площади афганского города

Боевики «Талибана»* публично повесили на главной площади города Герат на северо-западе Афганистана четырех человек, которые обвинялись в похищениях людей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило агентство Associated Press.

Четырех мужчин повесили на глазах у толпы людей. В местных СМИ появились снимки с изображением подвешенного тела, для которого в качестве виселицы использовали автокран. Представители радикального движения пока никак не комментировали произошедшее.

Накануне один из основателей «Талибана»* мулла Нуруддин Тураби, который сейчас руководит службой афганских тюрем, заявил AP, что захватившие власть в стране радикалы планируют вернуть казни, а также отрубание рук. Тураби заявил, что практика наказаний в виде телесных повреждений будет иметь «сдерживающий эффект» и является необходимой мерой для обеспечения безопасности.

Публичные наказания в Афганистане с отсечением рук и ног, побиванием камнями и казнью через повешение применились в стране при талибах с 1996 по 2001 год.

* Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.