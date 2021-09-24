Талибы* вернут казни и отрубание рук для «обеспечения безопасности»

Правительство «Талибана»* в Афганистане вернет казни и телесные наказания. В частности, отрубание рук. Пока неизвестно, будут ли подобные мероприятия публичными, как в предыдущий период их правления. Боевики пообещали, что исключат самосуд. Все казни — например, побивание камнями — будет назначать исключительно суд.

Об этом в интервью The Associated Press сообщил один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби. В предыдущем правительстве (1996–2001 годы) он был министром юстиции и руководил Министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока. Сейчас, внесенный в санкционный список ООН, мулла руководит службой тюрем.

По мнению Тураби, телесные наказания имеют «сдерживающий эффект».

«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — заявил он.

Мулла также отмахнулся от возмущения мирового сообщества, вызванного публичными казнями на спортивном стадионе в Кабуле, которые боевики практиковали в конце ХХ века.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не может указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — подчеркнул Тураби.

Он заявил, что талибы* изменились. Они понимают потребность людей в телевидении, мобильных телефонах, фото и видео. С помощью СМИ боевики смогут распространять свои идеи среди миллионов людей. Тураби добавил, что, если наказания и казни будут публичными, зрителям разрешат их снимать или фотографировать, чтобы усилить сдерживающий эффект.

В ответ на просьбу представителей «Талибана»* пригласить их в Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока предпочитает внимательно наблюдать за действиями временного правительства в Афганистане.

*Талибан, талибы — террористическая организация, запрещена в России.