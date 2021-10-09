Талибы пообещали отомстить за теракт в мечети. Видео

Представитель движения «Талибан»* заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид назвал проявлением хищничества нападение на мечеть Сеид-Абад. Он пообещал, что это «отвратительное преступление» не останется безнаказанным.

Как сообщило The New York Times, в результате взрыва погибли как минимум 50 человек и свыше 100 получили ранения. Известно, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся внутри мечети. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство»**(ИГ).

Забихулла Муджахид назвал ИГ** не угрозой, но «головной болью».

Удар был нанесен по мечети, в которой собрались мусульмане-шииты, сообщило АР. По данным агентства, погибли 48 человек и были ранены 143. Террористы сообщили, что смертником был уйгур, и что акция была направлены как против шиитов, так и против талибов*, которые готовы в ответ на требования Китая изгнать эту народность из страны. Пекин давно выражает озабоченность тем, что Афганистан может стать убежищем для уйгурских боевиков.

В результате взрыва были выбиты окна, обуглен потолок, а пол засыпан обломками и искривленными металлическими деталями. Основной массой молившихся были хазарейцы, долгое время подвергавшиеся дискриминации как этническое меньшинство и последователи шиитского ислама в стране с суннитским большинством.

Нападение на мечеть в Кундузе осудили США и миссия ООН.

Ранее сообщалось, что при взрыве погибло не менее 100 человек.

*, ** — террористические организации, запрещены в России.