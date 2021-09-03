Талибы* назвали Китай своим главным партнером

Сторонники движения «Талибан»*, которые в августе захватили власть в Афганистане, рассматривают Китай в качестве главного международного партнера. КНР готова вложиться в восстановление и развитие республики. Такое заявление сделал представитель талибов* Забиулла Муджахид в интервью газете La Repubblica.

«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», — отметил собеседник издания.

Муджахид добавил, что талибы* надеются на помощь со стороны Китая в восстановлении горнодобывающей промышленности Афганистана. По его словам, на территории страны есть богатые месторождения меди. Китайцы могут модернизировать рудники и наладить добычу. Он также назвал Китай пропуском на мировой рынок.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. На днях из Кабула улетел военный транспортник с последними американскими солдатами и офицерами. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к нации и заявил, что 20-летняя миссия в Афганистане закончена.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.