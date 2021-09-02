Физиономист разобрал мимику Байдена во время его речи после вывода войск из Афганистана

Физиономист Олег Воеводин оценил и прокомментировал для Life мимику президента США Джо Байдена во время его речи после вывода войск из Афганистана. Специалист усомнился в искренности американского лидера.

Воеводин сказал, что Байден не испытывал никаких эмоций во время произнесения речи, сравнив его с роботом. По мнению специалиста, президент специально не показывал никаких эмоций, чтобы скрыть свои истинные чувства.

«По факту его слова заводят в заблуждение, а мысли у него другие. А такое заострение слов сделано специально, чтобы слушатель сосредоточил свое внимание на этом. Это некий обманный трюк. По лицу считается, что стратегия другая какая-то у властей США. И пока что это просто пыль в глаза и не больше», — считает физиономист.

Он добавил, что, скорее всего, американский президент специально прорабатывал свою мимику со специалистом по мимике и жестам, чтобы производить должное впечатление во время речи.

После вывода американских войск из Афганистана Джо Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны.