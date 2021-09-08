Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве талибов*

США обеспокоены наличием отдельных лиц и отсутствием женщин в правительстве Афганистана, которое представило накануне движение «Талибан»*. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал представитель госдепартамента.

Он отметил, что Вашингтон беспокоится из-за биографий некоторых политиков, которые уже включили в правительство захваченного талибами* Афганистана. США обеспокоены тем, что пока в предполагаемом кабмине пока нет ни одной женщины. Зато в нем есть известные представители движения и их союзники.

«Мы давали ясно понять, что, по нашему мнению, афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что судить о действиях талибов* мир будет не по их словам, а по тому, что они будут делать в реальности. В первую очередь, США рассчитывают на выполнение обещания не мешать выехать из Афганистана иностранцам и афганцам с зарубежными проездными.

Талибы* уже объявляли, что разрешат женщинам получать образование. Но учиться они будут в отдельных, женских классах, и обязательно будут носить никаб. Он обязателен далеко не во всех мусульманских странах и несет свои корни из Саудовской Аравии — там просто приходилось закрывать лицо от сильного ветра и песка.

«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России