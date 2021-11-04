Страна мужчин и вещей. Женщины стали валютой в Афганистане после прихода талибов

Женщины в Афганистане превратились в некое подобие валюты. Ими можно расплатиться за еду или вернуть крупный долг, чем активно пользуются местные мужчины. Отец семейства был вынужден продать девятилетнюю дочь пожилому мужчине, чтобы прокормить остальную часть семьи. Тем временем семья с несколькими молодыми девушками вынуждена скрываться, чтобы их не отдали в уплату долга брата. Другие женщины постарались обезопасить себя, поспешно выйдя замуж за дружелюбных знакомых. Ведь самое страшное — стать женой талиба*.

Девятилетнюю девочку продали ради еды

Экономика Афганистана рухнула, когда к власти пришли талибы*. Особенно тяжело приходится жителям отдаленных регионов, куда помощь других государств попросту не доходит. В итоге в стране появилась тенденция даже не выдавать, а продавать маленьких девочек замуж. Это происходит повсеместно, несмотря на запрет выдавать замуж девочек до 15 лет. Так находящиеся в отчаянии из-за бедности местные семьи поступают ради того, чтобы прокормить и обеспечить существование других детей.

Одну из подобных сделок удалось зафиксировать журналистам CNN. Девятилетнюю Парвану Малик продали 55-летнему мужчине примерно за 2200 долларов — в виде овец, земли и наличных. Это произошло несмотря на уговоры девочки не продавать ее. Она очень боялась, что «старик с белыми бровями и густой седой бородой», как она описала репортерам покупателя, будет бить ее и заставлять работать. Между тем Парвана мечтала получить образование и стать учителем.

Однако, по словам отца девочки Абдула Малика, у него не было другого выбора. Семья состоит из восьми человек, которых он должен прокормить. Правда, после продажи Парваны он перестал спать по ночам, в чем признался журналистам. Мужчина отметил, что он просто «сломлен» чувством вины, стыда и беспокойства за будущее ребенка. Он пытался избежать продажи дочери: безуспешно ездил в столицу провинции Кала-э-Нау в поисках работы, даже занимал «много денег» у родственников, а его жена попрошайничала на улице.

По словам Абдулы Малика, деньги от продажи Парваны будут кормить семью в течение нескольких месяцев, прежде чем мужчине придется искать другое решение. Перед тем как продать Парвану, отец поступил так же с ее 12-летней сестрой.

Она упиралась, но ее заставили уйти со стариком

55-летний покупатель девочки по имени Корбан не охарактеризовал продажу ребенка как выдачу ее замуж. Журналистам он заявил, что уже имеет жену, которая будет заботиться о Парване, как если бы она была одним из их собственных детей.

«(Парвана — прим. ред.) была дешевой, а ее отец был очень бедным, и ему нужны деньги. Она будет работать у меня дома. Я не буду ее бить. Я буду относиться к ней как к члену семьи. Я буду добрым», — отметил он.

Правда, во время продажи отец девочки подчеркнул, что это невеста Корбана, и попросил старика заботиться о ней и не бить. Покупатель согласился, затем схватил одетую в черное Парвану за руку и вывел ее за дверь. Когда они уходили, девочка упиралась ногами в землю и пыталась вырваться, но это было бесполезно. Ее затащили в машину и увезли.

Девушки в качестве уплаты долгов брата

Через неделю после прихода к власти талибов* в дом другой девушки — Аиши — пришел некий бизнесмен. Он потребовал, чтобы семья выдала Аишу и ее четырех сестер в счет погашения долга ее брата в размере 250 тысяч долларов. По словам мужчины, девушки должны выйти замуж за него самого и его сыновей. Эту историю осветили в The Wall Street Journal.

«Если у тебя нет денег, у тебя есть сестры», — сказал бизнесмен, по словам Аиши, которая побоялась назвать свою фамилию.

Теперь девушка вынуждена прятаться вместе со своей семьей в убежище, организованном гуманитарными работниками.

«Я никогда не соглашусь выйти замуж за талиба*. Если он нас поймает, мы потеряем свое будущее», — подчеркнула она.

Принудительные браки с представителями «Талибана»*, которые часто можно приравнять к похищению и изнасилованию, участились в последние месяцы. Мать Аиши сказала, что отдать своих дочерей замуж за того бизнесмена было бы все равно что отдать их в рабство.

При этом сама девушка рассказала, что в детстве ей приходилось одеваться и стричься как мальчику, чтобы жить полноценной жизнью ребенка. В противном случае она почти все время должна была бы проводить дома. А так Аиша называла себя Халид (это мужское имя) и играла в футбол с ровесниками, каталась на велосипеде и лазила по деревьям. Теперь же ее мир уменьшился до размеров убежища.

«Каждый раз, когда кто-то проходит по улице или открывает ворота снаружи, мы думаем, что он нашел нас», — пояснил Аиша.

По словам ее матери, брат девочек покинул свою семью, чтобы расплатиться с долгом.

«У нас закончились варианты. Как мы можем выплатить 250 тысяч долларов? Это большие деньги», — заявил мать Аиши.

Поспешный брак со знакомым как меньшее из зол

Захват талибами* Афганистана вызвал почти немедленное изменение социальных норм в столице. Это фактически вытеснило местных женщин с рабочих мест, из образовательных учреждений, в принципе из социальной жизни. Теперь девушки вынуждены сидеть дома, в уединении.

Так лицо афганских городов, особенно Кабула, стало еще более мрачным. Например, кофейни, в которых раньше обслуживали людей обоих полов и семейные пары, в значительной степени опустели, а парки аттракционов посещают теперь почти исключительно мужчины.

Официальные лица «Талибана»* используют руководство, выпущенное еще в конце 1990-х и переизданное в 2020 году, в качестве руководства для регулирования нравственного поведения местных жителей. В пособии описываются строгие правила, особенно для девочек и женщин, но при этом членам «Талибана»* предлагается соблюдать их «любезно». Об этом рассказала заместитель директора Human Rights Watch по правам женщин Хизер Барр.

«В руководстве также говорится, что каждый должен уважать права женщин, в том числе право не вступать в брак по принуждению. Но „Талибан“*, закрыв средние школы для девочек и наложив новые жесткие ограничения на обучение женщин в университетах, значительно повысил риск принудительного брака», — отметила Барр.

Теперь некоторые женщины поспешно вступают в брак с дружелюбными родственниками или друзьями семьи. Так они делают выбор в пользу меньшего из зол. В начале августа, за неделю до того, как талибы* подошли к воротам города, мать девушки по имени Раха выдала ее замуж за друга семьи — чтобы обезопасить дочь.

«Мы для них как трофей. Они говорят: „Мы были воинами 20 лет. Это наше право“. <…> Я, как женщина, не человек для талиба*. Я вещь. Я должна делать все, что они хотят. Если я не подчинюсь, они могут сделать со мной все», — заключила Раха.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.