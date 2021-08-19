Талибы* издали первый документ по общегосударственному событию

Исламистское движение «Талибан»* опубликовало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана. Это первый документ талибов* после захвата власти 15 августа по случаю общегосударственного события.

Документ опубликовал официальный представитель движения Забихулла Муджахид в Twitter. Он называется «Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества».

В декларации говорится, что афганцы гордятся, что находятся на пороге независимости от американской оккупации.

«Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства», — сказано в документе.

Ранее талибы* пообещали представителям прежней власти Афганистана места в правительстве.

Захват талибами* власти в Афганистане произошел 15 августа. Они вошли в Кабул и захватили правительственное здание без боя. Это произошло через несколько месяцев после вывода войск США из страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.