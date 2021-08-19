Талибы* пообещали представителям прежней власти Афганистана места в правительстве

Представители прежней афганской власти после прихода талибов* смогут получить места в новом правительстве республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, сторонники движения «Талибан»* сейчас проводят консультации с теми, кто работал в составе предыдущего кабмина и не убежал из страны.

Талибы* вошли без боя в Кабул 15 августа. Они заняли президентский дворец и захватили власть в стране. Ранее Соединенные Штаты вывели свой военный контингент из Афганистана. Сейчас оставшиеся в столице республики американские военные следят за порядком в кабульском международном аэропорту, где после прихода талибов* начался хаос.

В Афганистане осталась единственная провинция, которую талибы* не взяли под свой контроль, — это Панджшер. Там обосновались бойцы сопротивления под лидерством Ахмада Масуда — младшего. Накануне он обратился за помощью к Западу и попросил оружие и боеприпасы. Глава сопротивления подчеркнул, что Панджшер — это последний бастион афганской свободы.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.