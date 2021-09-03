«Талибан»* укрепил свои силы на границе с провинцией Панджер

Движение «Талибан»* начало переброску сил к провинции Панджер. На западе неподвластного талибам* региона идут бои, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Локальные боестолкновения, по имеющимся данным, происходят только на периферии. Однако «Талибан» атаковал силы Северного альянса по всей линии соприкосновения сторон.

Талибы*, по имеющимся данным, объявили о начале полномасштабной военной операции на территории провинции.

Ранее стало известно, что для «окончательного удара» по Панджеру «Талибан»* планирует задействовать лучшие силы и военную технику.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.