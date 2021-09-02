СМИ: «Талибан»* нанесет удар по провинции Панджер

Радикальное движение «Талибан»* планирует нанести «окончательный удар» по провинции Панджер. На данный момент регион еще не подвластен талибам*. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Талибы* намерены использовать лучшие силы и военную технику. Удар планируют нанести в четверг, 2 сентября, передало афганское ТВ со ссылкой на источник.

Ранее представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что в новом правительстве Афганистана не будет женщин. По его словам, впоследствии афганские женщины смогут работать в министерствах, полиции или судебной системе в качестве помощников.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.