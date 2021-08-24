Движение «Талибан»* назначило руководителей министерств и ведомств Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Должность исполняющего обязанности главы Минфина страны получил Гуль Ага, пост главы Министерства внутренних дел занял Садр Ибрагим. Разведслужбу возглавит Наджибулла. Мэром Кабула стал Хамдулла Номани, а губернатором одноименной провинции — мулла Ширин. Кроме того, появились новые лица на постах министра образования и высшего образования.

Минфин США еще в октябре 2018 года назвал Садра Ибрагима одним из ключевых членов «Талибана*». По сведениям Совбеза ООН, мулла Ширин, известный как Мавлави Ширин, в 2018 году руководил разведкой «Талибана»* на юге Афганистана.

Высокопоставленный член террористического движения Вахидулла Хашими 18 августа заявил в интервью Reuters, что Афганистаном будет управлять совет талибов. Верховным лидером станет руководитель «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада. Его полномочия будут больше, чем у главы совета.

По данным СМИ, в совет войдут 12 человек. Издание Foreign Policy сообщало, что в совет хотели позвать сына Ахмада Шаха Масуда — Ахмада Масуда. Масуда-старшего 20 лет назад убили террористы.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.