Лидеры движения «Талибан»* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Информацией поделилось американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

По их данным, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани»** Халиль аль-Рахман Хаккани.

По информации издания, в совет хотели включить Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда, которого 20 лет назад убили террористы. Он был лидером «Северного альянса», противостоявшего талибам. Тем не менее журналисты сомневаются, что Масуд войдет в совет, поскольку он возглавлял сопротивление талибам в Панджшере.

Накануне стало известно, что Ахмад Масуд попросил поддержки у Запада, заявив, что его бойцам нужно больше вооружения. По мнению политологов, у Масуда есть все шансы дать отпор талибам. Масуд сообщил, что их армия сейчас насчитывает более шести тысяч человек, прибывших из самых разных провинций страны.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Сеть Хаккани» — террористическая организация, запрещенная в России.