«Талибан* Эйр»: боевики захватили вертолеты Blackhawk и Ми-17

В соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как боевики «Талибана»* облетают город Кандагар на вертолетах Ми-17 российского производства. Пилоты, знакомые с их управлением, перешли на сторону террористов. Позже стало известно, что боевикам достались вертолеты Blackhawk и тонны американского оружия.

Как сообщило издание The Daily mail, Белый дом потратил миллиарды долларов на снабжение афганских вооруженных сил. Но теперь это оружие оказалось в руках талибов*. Они эффективно используют его, чтобы установить контроль над все большим числом городов Афганистана.

Талибы* подошли к окраинам столицы страны Кабулу. Перед этим они взяли четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф. Первым сдался корпус национальной армии провинции, что побудило проправительственных ополченцев потерять боевой дух и последовать его примеру.

В ходе головокружительного наступления повстанцы за минувшие три недели захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана. Сейчас они контролируют примерно 24 из 34 провинций Афганистана, о ставив правительству, поддерживаемому Западом, небольшое количество провинций в центре и на востоке, а также Кабул. Большинство провинций сдались без боя.

Президент Афганистана Ашраф Гани 14 августа выступил с телеобращением и поклялся не отказываться от «достижений» последних 20 лет.

«Мы начали консультации внутри правительства со старейшинами и политическими лидерами, представителями разных уровней общества, а также с нашими международными союзниками», — сказал Гани.

Наблюдатели опасаются, что несмотря на его усилия, «Талибан»* все-таки придет к власти. Страна может также впасть в хаос межфракционных столкновений, как это случилось после вывод контингента советских войск.

Ранее президент США Джозеф Байден распорядился направить в Афганистан пять тысяч военных, чтобы прикрыть вывоз американского контингента и их союзников.

* — террористическая организация, запрещена в России.