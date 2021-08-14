Байден направит в Афганистан 5 тысяч военных

Вашингтон предупредил представителей «Талибана»*, что любое агрессивное действие против американцев в Афганистане повлечет за собой военное реагирование. Президент США Джо Байден поручил направить в страну около пяти тысяч военнослужащих, чтобы прикрыть эвакуацию американского контингента и их союзников.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

«Мы сообщили представителям „Талибана“ в Дохе через нашего командующего войсками, что на любое действие с их стороны на территории Афганистана, которое подвергает риску контингент США или его миссию, последует скорый и сильный военный ответ», — сказано в тексте.

Как стало известно ВВС, американская разведка еще на прошлой неделе сообщала, что Кабул может подвергнуться атаке в ближайшие недели, а правительство Афганистана вряд ли продержится больше 90 дней. Последние 20 лет США с союзниками потратили 88 миллиардов долларов на обучение и вооружение правительственных войск. На бумаге они насчитывают более 300 тысяч человек. На деле же армия и полиция сталкиваются с тяжелыми потерями, дезертирством и коррупцией. Известно, что некоторые командиры получали деньги за несуществующих «солдат-призраков».

В своем последнем отчете Конгрессу США Специальный генеральный инспектор по Афганистану (SIGAR) выразил «серьезную озабоченность по поводу разрушительного воздействия коррупции… и сомнительной точности данных о фактической численности сил».

Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб утверждает, что даже афганская армия никогда не знала, сколько войск у нее на самом деле.

Ранее представители «Талибана»* сообщили, что взяли под контроль 90% всей территории Афганистана.

* — террористическая организация, запрещена в России.