Мир 12 июня 2023, 03:55 Тактику ВСУ признали «самоубийством» на Западе Asia Times: действия ВСУ за последние два дня сочли «самоубийственными» на Западе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные наблюдатели сочли самоубийственными действия ВСУ за последние два дня на передовой. Они пришли к выводу, что украинская армия нарушает основные правила военной тактики, написала Asia Times.

Высокопоставленный европейский офицер указал, что при небольшом количестве танков ВСУ «распылились» сразу на пять направлений вместо того, чтобы добиться успеха на одном. Европейские советники пытались убедить украинское командование прекратить тактику разрозненных атак. Но безрезультатно.

Реклама

Военный посчитал, что ВСУ играют в «легкую бригаду». И поэтому устраивают что-то вроде кавалерийской атаки в Балаклаве в 1854 году, когда британцы угодили под массированный огонь русской армии во время Крымской войны.

Еще один неназванный эксперт предположил, что украинские военные подражают действиям Гудериана во время Второй мировой войны. Но у него было три тысячи танков и он не был стеснен в средствах. А без превосходства в воздухе действия ВСУ смахивают на самоубийство, указано в статье.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что контрнаступление ВСУ негативно повлияет не только на саму Украину, но также на НАТО и Соединенные Штаты. Оно не будет иметь хороших последствий и для администрации президента Джо Байдена.