Мир 12 июня 2023, 03:34 Херш назвал негативные последствия контрнаступления ВСУ Журналист Херш: контрнаступление ВСУ не принесет ничего хорошего Украине, США и НАТО РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ негативно повлияет не только на саму Украину, но также на НАТО и Соединенные Штаты. Об этом американский журналист Сеймур Херш заявил в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя на YouTube.

«Это не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО для администрации Джо Байдена», — сказал он.

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Хершу также задали вопрос, считает ли он возможным вступление стран НАТО в боевые действия на Украине. По словам журналиста, представители Североатлантического альянса уже на территории страны.

Лауреат Пулитцеровской премии отметил, что некоторые уже назвали контрнаступление ВСУ «заранее обреченным». Он сравнил происходящее в украинской армии с 15 различными танцевальными группами, которые решили поместить в одну аудиторию и заставили тренироваться в очень сжатые сроки.

По словам Херша, большая часть населения мира поддерживает спецоперацию России на Украине. Он добавил, многие страны отказываются оказывать поддержку Соединенным Штатам.