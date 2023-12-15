Мир 15 декабря 2023, 14:29 Орбан обещал нажать на «ручной тормоз» для защиты Венгрии Орбан нажмет на «ручной тормоз» для защиты от последствий членства Украины в ЕС Zheng Huansong/XinHua/globallookpress

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Венгрия прервет переговоры Евросоюза с Украиной, они станут угрозой для интересов страны. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он сообщил, что страна не будет колебаться ни минуты. За финансовые и экономические последствия после принятия Украины в ЕС Венгрия расплачиваться не будет, подчеркнул Орбан.

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«Так что если возникнет, например, в сельском хозяйстве такая ситуация, что надо будет защищать интересы венгерских фермеров, то Венгрия нажмет на ручной тормоз, на этот счет не должно быть сомнений», — высказался премьер-министр.

По словам Орбана, если власти Франции, Германии и другие страны ЕС хотят двигаться в этом направлении, то Венгрия обратит их внимание на «плохое решение». Страна не будет разгребать последствия, резюмировал он.

Премьер-министр наложил вето на выделение 50 миллиардов евро Украине. Он подчеркнул, что ЕС вернется к этому вопросу уже в новом году.