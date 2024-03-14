Мир 14 марта 2024, 19:18 «Такой пощечины Святой престол еще не получал». Захарова — об ответе Борреля Франциску Захарова: слова Борреля в адрес Франциска — пощечина Святому престолу от ЕС РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на резкие слова главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес папы римского. По ее мнению, такой пощечины от ЕС Святой престол еще никогда не получал.

«Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», — призналась она.

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Также Захарова обратила внимание на то, как Запад подлым образом начал перекладывать всю ответственность с себя на Украину. И это при том, что страна стала просто жертвой безумных интриг, подчеркнула дипломат.

«Истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул, — именно коллективный Запад», — напомнила представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что папа римский «вошел в сад, в который его никто не звал». Так он прокомментировал высказывания понтифика о том, что Украине лучше поднять белый флаг и начать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», — указал Боррель.