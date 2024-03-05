Мир 05 марта 2024, 03:29 Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией Карлсон: США ждет судьба Римской империи, к краху приведет нелегальная миграция Unsplash

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Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, причиной краха станет проблема с нелегальной миграцией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своем сайте TCN.

Карлсон напомнил историю падения Рима. Империю свергли неграждане, которые не были лояльны Риму.

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«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона», — заявил Карлсон в новом видео.

Журналист посчитал, что количество нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов. Карлсон также выступил против инициативы конгрессменов дать возможность мигрантам получить гражданство после службы в армии.

Миллиардер Илон Маск считает, что президенту Джо Байдену выгодно засилье нелегалов в США. После легализации они создадут постоянное большинство — однопартийное государство.