«Так надо». ВСУ подтопили свой флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный» в порту Николаева

Флагман ВМФ Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны заявил, что это было сделано специально.

«Флагман ВМСУ „Гетман Сагайдачный“ подтопили в порту Николаева. Так надо», — написали сотрудники центра в Facebook.

В сообщении отмечается, что корабль быстро поднимут и восстановят. Центр также показал фотографию фрегата, на которой виден частично погрузившийся в коду корабль.

Источник фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Согласно информации украинских СМИ, фрегат подтопили в первый день проведения российской спецоперации. Корабль находился на ремонте с демонтированным вооружением.

Фрегат «Гетман Сагайдачный» построили в 1993 году. Зимой 2022 года госконцерн «Укроборонпром» подписал контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на корабле.

В конце августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна намерена сделать свой флот таким же мощным, как 30 лет назад. Он пояснял, что возрождение флота позволит «разблокировать» Черноморский и Азовский регионы.