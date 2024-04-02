Мир 02 апреля 2024, 07:53 Тайвань перенес военные учения после инцидента с китайским дроном China Times: Тайвань отложил учения из-за дрона КНР на острове Эрдань Walid Berrazeg/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Власти Тайваня приняли решение отложить военные маневры после того, как китайский беспилотник заснял одну из военных баз на острове Эрдань. Об этом сообщила газета China Times.

По информации издания, тайваньские военные планировали провести учения 2 апреля, но перенесли их из-за опасений, что в Китае маневры воспримут как провокацию.

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Стрельбы собирались начать 2 апреля на острове Хоуюй, а 3 апреля — на островах Мэнху и Фусин. До 25 апреля военные также готовились провести учения на других островах.

В газете отметили, что 29 марта китайский дрон зашел в воздушное пространство острова Эрдань и заснял тайваньскую технику и военнослужащих, которые поспешно удалились при виде БПЛА.

Ранее Тайвань посетила американская делегация, которую возглавил конгрессмен Майк Галлахер. Он рассказал, что США выражают поддержку острову, но поддерживают контакты с Китаем. Конгрессмен добавил, что Белый дом «укрепляет мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива».