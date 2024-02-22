Мир 22 февраля 2024, 05:20 Делегация из США с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань Freepik

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Конгрессмен Майк Галлахер заявил, что прибыл на Тайвань во главе американской делегации. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», — сказал политик.

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Галлахер является руководителем специального комитета, который занимается проблемами Китая и исходящих угроз от Пекина. По его словам, американская сторона поддерживает контакты между обоими государствами.

«Мы укрепляем мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива», — сказал он.

КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против контактов островных властей с иными странами.

О приезде делегации из США на остров стало известно 14 февраля. В группе состоят семь человек, они все являются представителями конгресса. На Тайване американцы увидятся с победившим на выборах главой администрации Лаем Цинде.