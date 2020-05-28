Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу. Видео

Майк Тайсон принял участие в рестлинг-шоу All Elite Wrestling’s Dynamite. Легендарный гость разорвал на себе футболку, похвастался мышцами и спровоцировал массовую драку. Никакого конфликта и злобы. Массовые побоища рестлеров, судей и публики — это элемент зрелища.

Боксер Майк Тайсон сначала устроил перепалку со звездой WWE Крисом Джерико, потом разорвал на себе майку и похвастался мощным торсом. Кульминацией этой сцены стал момент, когда спортсмен толкнул Джерико. Началась массовая потасовка.

В кучу смешались рестлеры, гости шоу, судьи, ведущий. Якобы рассвирепевшего Тайсона держат несколько человек. Он пытается скорчить устрашающую гримасу, но на кадрах видно, что он еле сдерживает улыбку.

Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона. 53-летний тяжеловес выложил видео, как он отрабатывает удары, в Instagram. Хабиб написал комментарий: «Не могу поверить. Это просто другой уровень». Мощные и очень быстрые удары Тайсона действительно впечатляют.