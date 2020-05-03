Нурмагомедова впечатлила тренировка Тайсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов восхитился видео с тренировки 53-летнего боксера Майка Тайсона. Опубликовал ролик сам Тайсонас на своей странице в Instagram.

«Не могу поверить. Это просто другой уровень», — прокомментировал запись Нурмагомедов. На видео Тайсон отрабатывал удары по лапам и перемещения.

Ранее сообщалось, что российский боец поставил лайк под видео бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, в котором тот оскорбил экс-бойца UFC Олега Тактарова.

Нурмагомедов является действующим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Майк Тайсон не проводил боев уже 15 лет. Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах его признали лучшим боксером вне учета весовых категорий.