Тайские медики посоветовали не бегать в парках. Заразиться коронавирусом можно даже там

В Таиланде ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. В стране открыты парки, но заниматься в них бегом специалисты пока не рекомендуют. Опасность заражения все еще есть.

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин отметил, что многих сейчас интересует вопрос о том, стоит ли носить маски во время пробежек в парках. Его процитировало РИА «Новости».

«Наша рекомендация — лучше не бегать, а ходить для здоровья, бегущий человек может представлять опасность для других, если он заражен коронавирусом», — подчеркнул Висануйотхин на брифинге в Доме правительства в Бангкоке.

Он пояснил, что бегать в масках нельзя: из-за них приток воздуха в легкие снижается, что опасно при интенсивных нагрузках.

«При учащенном глубоком дыхании во время бега инфицированный человек может заразить коронавирусом других бегущих на расстоянии одного — полутора метров впереди и до десяти метров позади», — заметил специалист.

Если обойтись без бега нельзя, тайские медики советуют выбирать для этого территорию без других посетителей. Их не должно быть на расстоянии 10 метров позади бегущего.

Парки в Таиланде открыли 3 мая. Из-за пандемии в стране введен комендантский час, который действует с 22:00 до 04:00. В это время на улицу выходить запрещено, нельзя собираться и внутри квартиры или дома. Соблюдают режим не все: на днях на острове Пханган задержали россиян, которые устроили вечеринку.