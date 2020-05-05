Российские туристы наплевали на самоизоляцию и устроили вечеринку в Таиланде. Не надо так

Не всех россиян вывезли из курортных мест. По крайней мере, одна группа туристов точно осталась в Таиланде и решила ни в чем себе не отказывать, несмотря на пандемию. Семерых тусовщиков задержала местная полиция.

«Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян — четверо мужчин и три женщины — за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания», — сообщил РИА «Новости» представитель посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

По информации местных СМИ, все происходило в одном из арендованных домов на острове Пханган. Молодые люди веселились и шумели на весь район поздно ночью, в итоге соседи вызвали полицию. Прибывшие полицейские задержали всю компанию и обыскали их. Как пишет издание Bangkok Post, у людей обнаружили марихуану.

Теперь компании грозит до двух лет колонии и многотысячный штраф за нарушение режима.

В Таиланде из-за пандемии введен комендантский час с 22:00 до 04:00. В это время строго запрещено выходить на улицу, а также устраивать любые собрания — даже внутри квартиры или дома.