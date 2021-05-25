Тайник с гранатометом, автоматом и боеприпасами нашли в центре Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе Киева. В тайнике лежали гранатомет, автомат, гранаты и боеприпасы.

Оружие и боеприпасы находились в дренажно-штольневой системе Печерского района, сообщили в пресс-службе СБУ.

В тайнике находились противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 килограмма, почти один килограмм пластида, шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, пять снаряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45×39 миллиметров.

Согласно фото, которые выложили на сайте СБУ, спецслужбы в тайнике нашли и запрещенную литературу, так как скрыли ее название.

Кому принадлежит тайник, СБУ пока не установила. Расследование продолжается.

В январе 2021 года в Солнечногорске был найден склад оружия, в котором хранились четыре пистолета Макарова, два пистолета ТТ, «Маузер», пистолет Стечкина, револьвер системы «Наган», автомат и 150 патронов различного калибра. Владельца боеприпасов сдал отчим после ссоры с его матерью.