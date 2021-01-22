Склад с оружием обнаружили в Подмосковье благодаря семейной ссоре

В Солнечногорске нашли склад с оружием благодаря семейной ссоре. Мужчина, на которого заявила жена, сдал полицейским своего пасынка.

В дежурную часть МВД поступило сообщение от пенсионерки, что ее 60-летний неработающий муж угрожает ей в состоянии алкогольного опьянения. Во время разбирательств в семейном конфликте между супругами полицейские узнали, что 42-летний сын женщины хранит в доме оружие.

Полицейские у него изъяли четыре пистолета Макарова, два пистолета ТТ, «Маузер», пистолет Стечкина, револьвер системы «Наган», автомат и 150 патронов различного калибра. Результаты исследования показали, что часть пуль пригодна для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что в Башкирии задержали террориста, готовившего нападение на силовиков. Из тайника в ходе обыска у него изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Известно, что задержанный вел переписку с представителями радикальных исламистов из-за рубежа.