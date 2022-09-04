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Тайфун в Японии оставил без электричества более 4 тысяч домов

NHK: 4,3 тысячи жилых домов остались без электричества из-за тайфуна «Хиннамнор» в Японии

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Штормовой ветер, вызванный тайфуном «Хиннамнор», оставил без электричества по меньшей мере 4,3 тысячи жилых домов в префектуре Окинава на юге Японии. Такие цифры привел телеканал NHK.

Власти префектуры, по сообщению телеканала, уже приступили к проведению восстановительных работ.

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Накануне в субботу, 3 сентября, свыше 100 тысяч жителей префектуры получили предписание от местных властей об эвакуации. Предписание связано с экстремальными погодными условиями и угрозой схождения оползней, сообщил ТАСС.

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В конце августа «Хиннамнор» образовался в Тихом океане как тропический шторм. В пределах тайфуна скорость ветра составляет 40 метров в секунду с порывами до 60 метров в секунду. Сейчас тайфун идет вблизи южных японских островов.

В середине августа власти японской префектуры Сидзуока объявили эвакуацию из-за тайфуна «Меари». Тогда более 72 тысяч человек должны были эвакуироваться. Тайфун «Меари» возник 12 августа к югу от Японии.

Япония

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