Власти японской префектуры Сидзуока объявили эвакуацию из-за тайфуна

Более 72 тысяч человек должны эвакуироваться в японской префектуре Сидзуока. Такое указание они получили от властей региона из-за приближающегося тайфуна «Меари», сообщило агентство Kyodo.

Жителям порекомендовали спрятаться в безопасном месте. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы. Самый высокий из них — пятый, когда есть прямая угроза жизни.

Тайфун «Меари» возник 12 августа к югу от Японии. Ожидается, что вскоре он обрушится на тихоокеанское побережье, первой удар примет префектура Сидзуока.

Накануне в регионе выпало свыше 200 миллиметров осадков. Сейчас тайфун находится в 200 километрах от префектуры, скорость ветра в его центре составляет 20 метров в секунду.

В начале июля потерпело крушение судно Fujing001 в Южно-Китайском море. Корабль разломился пополам из-за волн, вызванных тайфуном «Чаба».