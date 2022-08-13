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    13 августа 2022, 05:18

    Власти японской префектуры Сидзуока объявили эвакуацию из-за тайфуна

    Власти японской префектуры Сидзуока объявили эвакуацию из-за тайфуна «Меари»

    Юлия Шелковенко

    Более 72 тысяч человек должны эвакуироваться в японской префектуре Сидзуока. Такое указание они получили от властей региона из-за приближающегося тайфуна «Меари», сообщило агентство Kyodo.

    Жителям порекомендовали спрятаться в безопасном месте. Указание об эвакуации является четвертым из пяти возможных уровней угрозы. Самый высокий из них — пятый, когда есть прямая угроза жизни.

    Тайфун «Меари» возник 12 августа к югу от Японии. Ожидается, что вскоре он обрушится на тихоокеанское побережье, первой удар примет префектура Сидзуока.

    Накануне в регионе выпало свыше 200 миллиметров осадков. Сейчас тайфун находится в 200 километрах от префектуры, скорость ветра в его центре составляет 20 метров в секунду.

    В начале июля потерпело крушение судно Fujing001 в Южно-Китайском море. Корабль разломился пополам из-за волн, вызванных тайфуном «Чаба».