Таиланд пообещал поставлять автозапчасти в Россию | 360°

Мир 05 ноября 2022, 12:42 Таиланд пообещал поставлять автозапчасти в Россию Посол Вонгсинсават: Таиланд ждет подробные списки для экспорта автозапчастей в Россию freepik

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Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию. Об этом заявил ТАСС посол Сасиват Вонгсинсават.

«Мы готовы поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные компании могут отправить свой запрос в наш офис по коммерческим вопросам в Москве для организации деловых встреч с потенциальными партнерами в Таиланде», — сказал он.

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По словам дипломата, к экспорту готовы запасные части универсального характера — воздушные и масляные фильтры, резиновые детали, автоаксессуары и другие.

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Вонгсинсават отметил, что за последние месяцы некоторые российские компании и местные органы власти проявили интерес к покупке запасных частей в Таиланде. Так что королевство ждет от них подробные списки — что нужно для легковых автомобилей, что для грузовиков или других конкретных моделей, и в каком объем.

Посол посоветовал всем заинтересованным посетить Международную выставку автомобильных запчастей и аксессуаров TAPA 2023, которая пройдет в апреле в Бангкоке.

Ранее Вонгсинсават сообщил, что власти Таиланда надеются на скорый запуск платежной системы «Мир». Это должно увеличить туристического потока.