Таиланд пообещал поставлять автозапчасти в Россию | 360°

05 ноября 2022, 12:42
Таиланд пообещал поставлять автозапчасти в Россию
Посол Вонгсинсават: Таиланд ждет подробные списки для экспорта автозапчастей в Россию
Таиланд готов поставлять автомобильные запчасти в Россию. Об этом заявил ТАСС посол Сасиват Вонгсинсават.
«Мы готовы поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные компании могут отправить свой запрос в наш офис по коммерческим вопросам в Москве для организации деловых встреч с потенциальными партнерами в Таиланде», — сказал он.
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По словам дипломата, к экспорту готовы запасные части универсального характера — воздушные и масляные фильтры, резиновые детали, автоаксессуары и другие.
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Вонгсинсават отметил, что за последние месяцы некоторые российские компании и местные органы власти проявили интерес к покупке запасных частей в Таиланде. Так что королевство ждет от них подробные списки — что нужно для легковых автомобилей, что для грузовиков или других конкретных моделей, и в каком объем.
Посол посоветовал всем заинтересованным посетить Международную выставку автомобильных запчастей и аксессуаров TAPA 2023, которая пройдет в апреле в Бангкоке.
Ранее Вонгсинсават сообщил, что власти Таиланда надеются на скорый запуск платежной системы «Мир». Это должно увеличить туристического потока.
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