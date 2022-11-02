Таиланд начнет принимать карты «Мир» | 360°

Деньги 02 ноября 2022, 01:13 Таиланд начнет принимать карты «Мир» Посол Таиланда Вонгсинсават заявил, что королевство может начать прием карт «Мир» Unsplash

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Власти Таиланда надеются, что российская платежная система «Мир» вскоре заработает в стране, заявил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

«Это послужит увеличению туристического потока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», — сказал дипломат.

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Ряд государств под давлением Запада отказался от использования карты «Мир». Однако российская платежная система по-прежнему представляет интерес.

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В сентябре вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о переговорах с Китаем, странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По данным СМИ, ряд российских банков планирует установить банкоматы системы «Мир» на территории Турции и ОАЭ.

Это облегчит обслуживание карт для российских туристов. Терминалы могут появиться в гостиницах, отелях, супермаркетах. Спрос на карты этой системы по-прежнему сохраняется, отмечают эксперты финансового и туристического рынков.