Таиланд отменит карантин для вакцинированных туристов с 1 ноября

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что Таиланд откроет границы для вакцинированных туристов без необходимости проходить карантин с 1 ноября. Послабления коснутся путешественников из 10 стран, сообщило РИА «Новости».

Премьер-министра сообщил, что туристам нужно будет предъявить два отрицательных теста. Первый надо будет сделать перед вылетом в Таиланд, второй — по прибытии в страну.

«Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19 въезд в Таиланд без карантина», — рассказал Прают Чан-Оча.

Премьер-министр добавил, что многие страны разрешили своим туристам летать в Таиланд без ограничений, поэтому им пошли навстречу и разрешили въезд без прохождения карантина. Отмечается, что речь идет о туристах из США, Германии, Великобритании, Сингапура и Китая. Еще пять стран Прают Чан-Оча не назвал, но подчеркнул, что принятое решение стало праздником для туризма в Таиланде.

Туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», власти Таиланда разрешили въезжать на острова без прохождения карантина.